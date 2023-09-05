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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor Cherif Ndiaye transferi resmen açıklandı! Adana Demirspor'dan ayrılan golcünün yeni durağı Kızılyıldız oldu - Adana Demirspor Haberleri

        Cherif Ndiaye, Kızılyıldız'a transfer oldu!

        Adana Demirspor'un golcüsü Cherif Ndiaye, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'a transfer oldu. 27 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 8 maça çıkan Senegalli futbolcu, bu mücadelelerde 5 gol kaydetti. Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele edecek. Adana Demirspor ise UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başaramamıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:56
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        Cherif Ndiaye, Sırbistan'a transfer oldu
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        Sırbistan Süper Ligi takımlarından Kızılyıldız, Yukatel Adana Demirspor'un Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        CHERIF NDIAYE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

        Daha önce Waasland-Beveren, Gorica, Şanghay Port kulüplerinde oynayan Ndiaye, Türkiye'de ise Adana Demirspor'un yanı sıra Göztepe'de de top koşturdu.

        Bu sezon Yukatel Adana Demirspor formasıyla 8 maçta 5 gol atan Ndiaye'nin yeni takımı Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele edecek.

        ADANA DEMİRSPOR, KONFERANS LİGİ'NE VEDA ETMİŞTİ

        Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika ekibi Genk'e penaltılarla 5-4 yenilerek turnuvadan elenmişti. Belçika temsilcisinin sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında normal süre Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona ermiş ve temsilcimizin tek golü Ndiaye'den gelmişti.

        Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçilmişti. Penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayan Belçika temsilcisi Genk, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmıştı.

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