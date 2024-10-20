Cher Ndour: Önemli olan böyle devam etmek

Beşiktaş'ın orta sahası Cher Ndour, 2-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN BÖYLE DEVAM ETMEK"

Ndour, "Maça çok iyi başladık. Önde bastık, iyi oynadık. Son maçtaki son dakika golüyle kaybettiğimiz 2 puandan sonra iyi reaksiyon gösterdik. İyi goller attık. Gol yemedik bugün, önemliydi. Önümüzdeki Lyon mücadelesi en önemli maçımız olacak." dedi.

Cher Ndour, "Oynamaya başladım ama önemli olan takımın iyi olması, maçları kazanmak. İyi futbol oynuyoruz. Bu anlamda takım olarak iyiyiz. Tabii ki her oyuncu 11 oynayınca mutlu olur. Önemli olan böyle devam etmek ve kazanmak." ifadelerini kullandı.