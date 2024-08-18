Chelsea- Manchester City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig ilk haftası dev maça sahne oluyor. Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, son şampiyon Manchester City'i konuk ediyor. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği karşılaşmaya dair detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?