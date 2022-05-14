FA Cup finali 2022 Chelsea Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Chelsea Liverpool maçı için geri sayım başlamış durumda. İngiltere FA Cup finali mücadelesine sahne olacak Chelsea Liverpool mücadelesi ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte detaylar...

CHELSEA LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea Liverpool City maçı bugün saat 18:30'da başlayacak.

CHELSEA LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea Liverpool maçı Tivibu Spor 3 canlı olarak yayınlanacak.