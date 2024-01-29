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        Haberler Yemek Yapma Cheesecake tarifi, lezzetli ve kolay cheesecake nasıl yapılır?

        Cheesecake tarifi, lezzetli ve kolay cheesecake nasıl yapılır?

        Hem hafifliği hem de yoğun peynir tadıyla son zamanların en sevilen tatlılarından olan cheesecake bugünlerde karşımıza belki de onlarca çeşidiyle çıkıyor. Her çeşidi birbirinden güzel olan cheesecake'leri evde yapamaz mıyız? Peki bu peynir tadıyla bir klasik haline gelen bu tatlı nasıl yapılır? Cheesecake tarifi nasıldır? Cheesecake nasıl yapılır? İyi bir cheesecake'in püf noktası nedir? Bütün bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 15:44 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:44
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        Cheesecake tarifi
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        Son zamanların en sevilen tatlılarından biri olan cheesecake’i nasıl yapacağız mı diyorsunuz? Bu tarifle evde cheesecake yapmak artık çok kolay. Klasik limonlu cheesecake için gerekli malzemeler ve detaylı anlatım püf noktalarıyla birlikte sizlerle.

        Cheesecake Tarifi

        Malzemeler:

        Taban için:

        • 2 paket tam buğday bisküvi
        • 125 gram eritilmiş tereyağı (yaklaşık 8 yemek kaşığı)
        • Yarım su bardağı toz gibi çekilmiş fındık

        Kreması için:

        • 3 adet orta boy yumurta
        • 1 yemek kaşığı buğday nişastası
        • 1 adet orta boy limonun suyu
        • 1 adet limon kabuğu rendesi
        • 1 su bardağı toz şeker *
        • 1 kutu sıvı krema (200 ml)
        • 800 gram labne peyniri (2 paket)
        • 1 paket şekerli vanilin
        • *(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)
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        Limon Sosu için:

        • 1 orta boy limonun kabuğu
        • Yarım orta boy limonun suyu
        • 3-4 çorba kaşığı su
        • 7 çorba kaşığı, toz şeker
        • 1 çorba kaşığı tereyağı
        • 1 çay kaşığı ucuyla zerdeçal

        Cheesecake Nasıl Yapılır?

        Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Nasıl yapacağız da parmakları yediren bir cheesecake yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. İşte sırasıyla evde kolay ve lezzetli cheesecake yapımı ve püf noktaları…

        Tabanın Yapılışı:

        Öncelikle kelepçeli kabınızın duvarlarını kaplamak için yağlı kağıtları kesin. Tabanı ve kabın duvarlarını margarin ile kaplayın.

        Kelepçeli kabın alt tabanını alüminyum folyo ile kaplayın.

        Bisküvilerinizi ve fındıklarını rondodan geçirerek un gibi olmalarını sağlayın. Bisküvi ve fındık karışımına eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın.

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        Bu karşımı kelepçeli kalıbın tabanına yayın. Unutmayın, karışım ne kadar homojen olursa cheesecake’iniz de o kadar güzel olacaktır.

        Kelepçeli kaba yaydığınız taban karışımını, kremayı hazırlarken dolapta bekletin.

        Kremanın Yapılışı:

        Labne peyniri ve şekeri geniş bir kaba alarak karıştırın. Karıştırırken mikser veya çırpma teli kullanmayın. Bu sayede karışım içine fazladan hava almayacak ve fırına girince çatlamayacaktır.

        Toz şeker, labnenin içinde eridikten sonra karışıma kremayı, unu ve nişastayı ekleyin.

        Limon suyu, limon kabuğu rendesi ve şekerli vanilini de aynı şekilde ekleyerek karıştırmaya devam edin.

        Bütün bir karışım homojen hale geldiğinde yumurtaları teker teker ekleyip karışımınızı karıştırmaya devam edin. Yumurtaların en son eklenmesi karşımın kabarmaması için çok önemlidir.

        Taban ve Kremanın Birleşimi:

        Daha önce dolapta soğumaya bıraktığımız tabanı çıkarıp, hazırladığınız kremayı üzerine dökün.

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        Bir fırın tepsinin yarısını su ile doldurup alüminyum folyo ile sardığınız kelepçeli kabı ortasına yerleştirin. Bunu yapmanız kremanın pişerken çatlamaması için çok önemlidir.

        Su ile dolu tepsi ile birlikte fırına yerleştirdiğiniz cheesecake’inizi önce 25 dakika 180 derecede sonra da 25 dakika 150 derecede pişirin.

        Pişme işlemi bittikten sonra yaklaşık 1 saat fırın kapağını açmadan fırının içinde dinlenmeye bırakın.

        Sosun Yapılışı:

        Limon sosu için tencereye su, şeker, nişasta ve limon suyunu ekleyerek karıştırın. Karışım homojen hale geldiğinde daha güzel renk vermesi için bir çay kaşığının ucu kadar zerdeçal ekleyin. Az miktarda eklediğiniz bu zerdeçal sosa tat vermeyecektir, sadece sosunuzun daha sarı bir renk alması için gereklidir. Arzu etmezseniz eklemeyebilirsiniz. En son limon kabuğunu da ekleyerek orta ateşte sosunuzu kıvam alana kadar pişirin. Pişen sosa en son tereyağını ekleyin ve karıştırarak kıvam oturana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

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        Pişen sosu oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Sosun kabuk bağlamaması için ara sıra karıştırın.

        Son Aşama, Cheesecake’i Hazır Hale Getirme:

        Soğuyan sosunuzu kelepçeli kabın üzerinde gezdirerek sosu dağıtın.

        En ideali cheesecake’i 1 gece dinlenmeye bırakmak olsa da eğer zamanınız yoksa 4-5 saat dinlendirmeniz de yeterli olacaktır.

        Dinlenen tatlınızı kelepçeli kaptan çıkarın, üzerini arzu ettiğiniz gibi süsleyin veya bırakın sadelik her zaman şıktır.

        Cheesecake’iniz artık servise hazır, afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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