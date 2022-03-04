"KORKUNÇTU"

İngiliz The Sun gazetesine konuşan 34 yaşındaki yıldız, "Bu korkunçtu. 45 dakika boyunca spor yapmıştım ve fotoğrafta çok saçma görünüyordum. Yüzüm kızardı." dedi. Chanelle Hayes , daha sonra da "Bütün görebildiğim saçlarımın ne kadar ince, cansız olduğu ve alın bölgemdeki saç kaybıydı." ifadelerini kullandı.

'Big Brother' adlı reality şov ile adını duyuran Hayes, o fotoğrafın birçok gazetede yayınlanmasından sonra da toplum arasına karıştığı zaman saçlarının dökülen bölgesini meraklı gözlerden saklayan modeller kullanmaya karar verdiğini söyledi.