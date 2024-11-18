Chamberlain'in rotası İngiltere

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yollarını ayırmak istediği isimlerin başında gelse de gelen teklifleri kabul etmeyen Alex-Oxlade Chamberlain için gözler devre arasına çevrildi.

Ülkesi İngiltere'ye dönmek istese de beklediği teklifleri alamayan Chamberlain, Süper Lig'den ise Eyüpspor, Antalyaspor ve Hatayspor'un kiralama önerilerini ise reddetmişti.

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Tecrübeli futbolcu, devre arasında İngiltere'ye dönmek için arayışlarını sürdürüyor.

Sezon başında Sheffield United ve Southampton ile ismi anılan Chamberlain'in ayrılığı için Beşiktaş yönetimi de yabancı kontenjanında yer açma adına bekleyiş içinde. Beşiktaş'ın bu sezon UEFA listesine dahil etmediği Chamberlain'in Süper Lig lisansı ise çıkarılmıştı. REKLAM Ancak 31 yaşındaki futbolcu, takımla idmanlara çıksa da bu sezon hiçbir maçta süre almadı.

Chamberlain sadece Kayserispor maçında kadroya alındı. 2026 yılına kadar Beşiktaş'la sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcu, imza parasıyla birlikte Beşiktaş'tan 3 milyon Euro kazanıyor. Chamberlain geçen sezon 30 maça çıkarken 16 kez 11'de başladı ve 4 gol, 1 asist üretti.