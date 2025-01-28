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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Chamberlain'e Ada'dan talip var! - Beşiktaş Haberleri

        Chamberlain'e Ada'dan talip var!

        İngiltere Premier Lig'den iki kulüp, Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katmak istiyor. Deneyimli, futbolcunun da Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:15
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        Chamberlain'e Ada'dan talip var!
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        Süper Lig'de ara transferde yapacağı hamleler için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain için ayrılık gündemde.

        The Sun'da yer alan habere göre, tecrübeli futbolcunun Premier Lig'e dönüş fikri devam ediyor.

        Geçtiğimiz yıl Brentford ile adı anılan Oxlade-Chamberlain'in, İngiltere'den kulüp arayışı sürüyor.

        Sheffield United'ın, oyuncuya ilgisini yeniden canlandırabileceği iddia edilirken, Championship ekibi Leeds United da deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında.

        Leeds, İngiliz yıldızın Premier Lig'e yükselme yolunda takıma ciddi katkı sağlayacağını düşünüyor.

        LEICESTER VE WOLVES DA GÜNDEMDE

        Premier Lig ekipleri Leicester City ve eski Fenerbahçe hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton Wanderers'ın da transferin bitimine günler kala Alex Oxlade-Chamberlain'in durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

        Her iki kulüp de düşme hattından uzaklaşmak adına İngiliz oyuncunun tecrübesinden ve çok yönlülüğünden faydalanmayı planlıyor.

        Beşiktaş'ın, İngiltere Milli Takımı'yla 35 kez sahaya çıkan tecrübeli oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına onay verebileceği belirtiliyor.

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