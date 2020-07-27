Challenge accepted akımı nedir? Challenge accepted akımı ne anlama geliyor? Instagram kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Şiddet, taciz, eşitsizlik gibi konulara farkındalık oluşturmaya çalışan kadınlar sosyal medyada siyah beyaz fotoğraflarını paylaşıyor.

CHALLENGE ACCEPTED AKIMI NEDİR?

“Challenge Accepted” ana hashtag’iyle başlayan hareket Türkiye’de de kısa sürede yayıldı. Pek çok ünlü ismin destek verdiği harekette kadınlar şiddet, taciz ve eşitsizliğe karşı seslerini yükseltiyor

Akıma katılan kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak, #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketleriyle dayanışma mesajları yayınlıyor. Ayrıca fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafın altına kadın arkadaşını da etiketleyerek, meydan okumaya davet ediyor. Etiketlenen kişi de hem siyah – beyaz fotoğrafını paylaşıyor, hem başka kadın arkadaşlarını etiketliyor.