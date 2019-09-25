Yasaktan habersiz olanlar şaşkına döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arka koltukta oturan yolcu da sigara içemeyecek" dedi. Erdoğan'ın sigara yasağının kapsamının genişletilmesi anlamına gelen bu sözlerin üzerine İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma yürüttüğü açıklandı.

Sigara içme yasağı, özel araçları da kapsayacak şekilde 2 yıl önce genişletilmişti. Bu düzenleme ile “hususi araçların sürücü koltuklarında oturanların” da sigara içmeleri yasaklandı. Ancak pek çok sürücü yasaktan habersiz... Son günlerde arka koltukta oturan yolcuya dahi sigaranın yasaklanacağı konuşulurken, polis ekipleri yurt genelinde denetimlere başladı.

81 İLDE DENETİMLER BAŞLADI

Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde otomobillerde ve ticari taksilerde 'Dumansız araç' uygulaması yapıldı. Kent merkezinde bulunan güvenlik ve radar kameralarından araç içerisinde sigara içtiği tespit edilen sürücüler, Devlet Su İşleri Tokat Şube Müdürlüğü önünde uygulama noktasında durduruldu.

Araç sürücülerine Kabahatler Kanunun 39'uncu maddesine göre 153 lira ceza kesildi. Kentte otomobil içerisinde sigara içmekten ilk ceza ise serbest meslek ile uğraşan Vedat Omca'ya kesildi. Omca, Uygulamadan hiç bilgim yoktu. Ceza yedik, bundan sonra dikkat edeceğiz dedi.

Uygulamaya katılan Ahmet Selçuk ise, Aslında çok doğru bir şey. Ben devamlı uzun yola gidip gelen insanım sigara içiyorum ama bundan sonra daha dikkat edeceğim. Sağlığımız bizim için önemli diye konuştu.

TAKSİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Ticari taksi sürücüsü Ahmet Melih Uçar ise uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek Bu uygulama çok iyi oldu. Normalde ticari taksilerde yasak olduğunu biliyoruz. Şimdi ise sivil araçlarda da şoförlerin sigara içmesinin yasak olduğunu öğrendik. Yalnız bu işin devamlılık arz etmesi lazım. Yani bu kontrollerin her gün olması lazım. Hemen hemen her gün olması lazım ki insanlar daha rahat etsinler. Şimdi aracımıza binen müşteriler 'sigara içmek serbest mi' diyorlar. Yasak dediğimizde binmek bile istemeyenler oluyor ama binmesinler ben bu sigara içmek yüzünden çok kaza gördüm. İnsanlar şoför koltuğunda sigarayı çekiyor, duman gözüne kaçıyor, yol puslanıyor, kaza yapıyor. Bu uygulama çok güzel bir uygulama inşallah devamı gelir dedi.

MANİSA'DA "DUMANSIZ ARAÇLAR" UYGULAMASI

Manisa'nın il merkezi ve ilçelerinde, trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

İl merkezinde, asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla 15 noktada, 150 personelle yapılan denetimde, araçlarda sigara içilip içmedikleri denetlendi.

Polis, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Durdurulan sürücülerden Fatih Gezinti, uygulamada ilk denetlenen sürücülerden biri olduğunu belirterek, "Zaten araçlarda sigara içilmemesi gerekiyordu, doğru bir uygulama. Bize de ders oldu, tekrarı olmaz." dedi.

Akhisar'dan İzmir'e gittiğini aktaran sürücü Burak Aktaş, "Aracı servise götürüyordum, o sırada elimde sigara vardı. Bu şekilde ilk defa ceza yiyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Araçta sigara içmeyeceğiz, dumansız hava sahasına uyacağız." diye konuştu.

Turgutlu ilçesinde de uygulamada denetlenen sürücülerden Abdullah Tarcan, sigara içmenin sürücülerin dikkatini dağıttığını belirterek, "Araç içerisinde sigara kullanan olduğu zaman rahatsız oluyorum. Sigara zaten insan sağlığına zararlı. Bu yasak ile kimseye aracımda sigara içemeyecek." ifadelerini kullandı.

FETHİYE'DE TEPKİ GÖSTERENLER OLDU

Fethiye'de 'dumansız araçlar' uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik büro amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde ekipler hususi, ticari ve toplu taşıma araçlarında sigara içilip içilmediği ile ilgili uygulama yaptı.

Polis ekiplerinin uygulamaları sırasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi. Ceza yiyen bazı sürücüler tepki gösterirken, bazıları da uygulama sebebiyle şaşkınlık içinde kaldı.

Ceza yiyen İsmail Akdağ, bütün sigara satan yerlerin kapatılması gerektiğini söyledi. Sigara serbest olduğu sürece vatandaşın alacağını belirten Akdağ, "Bu sigarayı aldığında evde ve araçta da içecekler. Vatandaşın suç işlenmesi istenmiyorsa, bunun satılmaması lazım" dedi.

Öte yandan, yaklaşık iki saat yapılan uygulamada altı sürücüye toplam 918 TL ceza yazıldı.

BURSA'DA SÜRÜCÜLER UYARILDI

Burs İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren sürücüleri uyarmak için görev başındaydı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bütün şubelerden personellerin katıldığı uygulamada ekipler farklı noktalarda kontrol noktaları oluşturarak ticari ve özel araç sürücülerini yeni uygulanacak yasayla ilgili uyardı. Kimi sürücüler yasayı yerinde bulurken, kimileri ise uzun yol sürücüleri için bunun son derece zor olacağını söyledi. Uygulamalar gün boyu Türkiye’nin 81 ilinde devam edecek.

ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Aksaray'da polis ekiplerinin trafikte sigara yasağına ilişkin yaptığı "dumansız araçlar" uygulamasında, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.

İl merkezindeki Ankara Caddesi'nde asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla yapılan denetimde, araçlarda sigara içilip içilmediği denetlendi.

Polis ekipleri, araç içerisinde sigara kullanıldığı tespit edilen otomobil ve hafif ticari araçları durdurdu.

Denetimde, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca 153'er lira para cezası uygulandı.

Ceza uygulanan sürücü ve yolcuların şaşkınlık yaşadığı görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigara yasağının genişletilmesiyle ilgili olarak, "Ben şimdi bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret edip, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle şöfor de içemeyecek arka da oturan da içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz. Gençlik yıllarımda top oynadığım kulübün tavanı dumandan kızarırdı. Kim bunlar, sporcu. Biz de geçer arkada bilardo oynardık. Şimdi bakıyorsun Batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı. Şu anda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'yla çalışma yürütüyor. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideğiz. Ben hala paket toplamayı bırakmadım yalnız onu söyleyeyim. Nargileyle mücadele ve nargile konusunda da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Nargile, sigaradan daha zararlıdır" diye konuşmuştu.