- 'İlerde tek çocuğum olsun anne, bizim gibi aynı anda 'anne, anne' diye bağıran iki çocuk düşünemiyorum gerçekten. Çok zor işin, çok.'

- 'Halimden anladığın için teşekkür ederim kızım. İyi geldi bunu senden duymak. Ben de ikinize yetemediğim zamanlarda üzülüyorum beceremedim diye.'

- 'Anne hiç üzülme, zor gerçekten. Diyorum sana; ben tek çocuk isterim vallahi…'