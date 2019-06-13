Oyuncu Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 2015 yılında evlenmişti. Çift, sosyal medyadaki eğlenceli ve romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ceyda Düvenci, bu kez eşi Bülent Şakrak ve çocuklarıyla birlikte çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"MUTLULUĞUN TABLOSU"

Düvenci, ailesiyle birlikte çekilen kareyi sosyal medya hesabından, "Abidin, sen bize de mutluluğun tablosunu yapıp bırakmışsın. Şükür..." notuyla yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"EL ELE ROMANTİK GÜNLER BİZİ BEKLER"

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 2 yıl aradan sonra tatile çıkmıştı. "El ele, romantik günler bizi bekler" diyen Ceyda Düvenci, duygularını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu, "Sevgiliyle baş başa bir tatili 2 yıl aradan sonra fazlasıyla hak ettik... Gönlümüz, duamız çocuklarda... El ele, romantik günler bizi bekler... Yeni yerler görüp, keşfetmenin ve baş başa birkaç günün heyecanıyla çıktık yola... İyi tatiller sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.