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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, Donald Trump'ın davetine katıldı! Güncel magazin haberi

        Ceyda Ateş Toplusoy, Donald Trump'ın davetine katıldı

        Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, Donald Trump'ın malikanesinde gerçekleştirilen davete katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:12
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        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
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        Ünlü oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, 2018'de iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenerek ABD'ye yerleşti.

        36 yaşındaki Ceyda Ateş Toplusoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida eyaletinde bulunan Palm Beach'teki malikanesinde gerçekleşen davetten fotoğraflar yayımladı.

        Ceyda Ateş Toplusoy; "ABD Başkanı Donald Trump'ın evindeki davetten fotolar. Sürpriz sonlu. Vanilla Ice, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi" notunu düştü.

        Sahne adı Vanilla Ice olan Robert Matthew Van Winkle, Toplusoy çiftiyle sohbet etti.

        Ceyda Ateş'in, "sürpriz son"u ise Donald Trump'ın videosuydu.

        1985'ten beri Donald Trump'a ait olan Palm Beach'daki Mar-a-Lago malikanesi, günümüzde birçok etkinlik için kullanılıyor.

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        Talia adında bir kızı olan çiftten Ceyda Ateş Toplusoy, Latin Müzik Ödülleri törenine katılmıştı. Ateş Toplusoy, bir döneme damga vuran 'Rosalinda' dizisinin yıldızı Thalia ile tanışmıştı.

        "KIZIMA SENİN ADINI VERDİM"

        Aynı zamanda şarkıcı olan Thalia ile bir araya geldiği anları yayınlayan Ceyda Ateş Toplusoy, oyuncunun büyük bir hayranı olduğunu dile getirdi ve "Benim kızımın adı Talia. Ona senin adını verdim" demişti.

        Thalia da, Ceyda Ateş Toplusoy'a teşekkür ederek, sarılmıştı.

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        #CEYDA ATEŞ
        #Buğra Toplusoy
        #Donald Trump

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