Ceyda Ateş: Ben ve kızım

Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, günlük hayatına dair kesitleri, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Ceyda Ateş, bu sefer 5 yaşındaki kızı Thalia'nın fotoğrafını kendi çocukluk fotoğrafıyla karşılaştırdı.

Ceyda Ateş, kendi çocukluk fotoğrafı ile kızının fotoğrafını; "Ben ve kızım" notuyla yayımladı. Thalia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti.