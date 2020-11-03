Cevizli Çiğ Köfte Tarifi, Nasıl Yapılır?

Çiğ köfte sevmeyen çok az okurumuz olduğunu düşünüyoruz. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir çiğ köfte tarifi bilmiyorsanız, bu cevizli çiğ köfte tarifini çok beğeneceksiniz. Eğer yoğurmak için fazla zaman harcamak istemiyorsanız, bütün malzemeleri biraz yoğurduktan sonra, çiğ köfte harcımızı blenderden geçirebilirsiniz.

Cevizli Çiğ Köfte Malzemeler



2 su bardağı esmer köftelik bulgur

2 tane küçük boy domates

1 tane orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı kadar sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

2,5 yemek kaşığı kadar biber salçası

1 çay bardağı kadar ceviz içi

1 avuç maydanoz yaprağı

1 tatlı kaşığı kadar isot

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen

2 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kimyon

Tuz

2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi

Servis İçin;

Marul

Nar ekşisi

Lavaş

Cevizli Çiğ Köfte Yapılışı

• Bulgurumuzu güzelce yıkıyoruz ve suyunu süzüp, çiğ köfte kabımıza alıyoruz.

• Kuru soğanımızı, sarımsaklarımız ile birlikte mutfak robotuna alıp, geçiriyoruz.

• Soğanımızdan sonra, domateslerimizin kabuklarını soyuyoruz ve onları da robottan geçiriyoruz.

• Ardından ceviz içimizi ve maydanozumuzu da robottan geçirip, hepsini çiğ köfte kabımıza alıyoruz.

• Üzerine sıvı yağımızı ekleyip, karıştırıyoruz.

• Bir süre harmanladıktan sonra, kabımıza salçalarımızı, baharatlarımızı ve nar ekşimizi ekleyip, çiğ köftemizi yoğurmaya başlıyoruz.

• Çiğ köftemizin tuzunu da ayarlayıp, kıvamı gelene kadar yoğuruyoruz.

• Hazır hale gelen çiğ köftemizi buzdolabına kaldırıyoruz ve 3 saat kadar dinlendiriyoruz.

• Yeteri kadar dinlenen çiğ köftemizi marul ve lavaş ile beraber servise sunuyoruz. Afiyet olsun.