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        Haberler Yaşam Cevizdibi Kanyonu turizme kazandırılmak isteniyor

        Cevizdibi Kanyonu turizme kazandırılmak isteniyor

        Samsun'un Yakakent ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Cevizdibi Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 10:52
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        • 1

          Asmapınar Mahallesi'nde bulunan Cevizdibi Kanyonu'na ulaşabilmek için Cevizdibi çayı boyunca 4 kilometrelik yolu yürümek gerekiyor. Yakakent Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin Cevizdibi Kanyonu gibi birçok doğal turizm potansiyeline sahip olduğu bildirildi.

        • 2

          Aşağıdöllek Kanyonu, Gündüzlü Kanyonu, Karaaba Köseli Şelalesi gibi doğal güzelliklerin Turizm Master Planı dahilinde turizm kapasitesinin hesaplanarak tanıtımının yapılması, koruma ve kullanma dengesi içinde ziyaretçilerin hizmetine sunulması üzerine çalışmaların yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        • 3

          "Turizmde gelişme sağlanırken, doğal güzelliklerimizi kaybetme sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. İlçemiz Asmapınar Mahallesi, Cevizdibi Kanyonu orman sahası içerisinde kalmakta olup, dere yatağından yaklaşık 4 kilometre gidiş boyunca orta ve zor olmak üzere toplam 8 kilometrelik bir yürüyüş parkurunu kapsamaktadır. Zaman zaman zor koşullara sahip olan bu güzergahta gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak bölgeyi bilen bir rehber ışığında ziyaret edilmesi ve Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirlere İlişkin Genelge gereğince Samsun Valiliğinin izni ile ziyaretlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

        • 4

          İzin alan ziyaretçilerimizin ilçemizin turizm potansiyelini arttıracak bu doğa harikası kanyonun dokusuna zarar verecek faaliyetlerde bulunmamaları, yürüyüş parkurunun bazı bölgelerde riskli olduğu ve dikkatli olmaları konusunda hassasiyet göstermeleri büyük önem arz etmektedir. Belediyemizce projelendirme ve turizme açılma çalışmaları devam etmektedir."

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