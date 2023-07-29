Cevizdibi Kanyonu turizme kazandırılmak isteniyor

"Turizmde gelişme sağlanırken, doğal güzelliklerimizi kaybetme sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. İlçemiz Asmapınar Mahallesi, Cevizdibi Kanyonu orman sahası içerisinde kalmakta olup, dere yatağından yaklaşık 4 kilometre gidiş boyunca orta ve zor olmak üzere toplam 8 kilometrelik bir yürüyüş parkurunu kapsamaktadır. Zaman zaman zor koşullara sahip olan bu güzergahta gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak bölgeyi bilen bir rehber ışığında ziyaret edilmesi ve Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirlere İlişkin Genelge gereğince Samsun Valiliğinin izni ile ziyaretlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.