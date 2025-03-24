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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çete lideri: Anne ile kızı 300 milyon TL'lik büyü vurgunu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!

        Batman'da, mağdurlara ilahi güçlere sahip olduklarını söyleyip, büyü yaptıklarını ve şifa dağıtarak özel hayatlarındaki sorunları çözdüklerini ileri süren ve bundan yaklaşık 300 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen anne ve kızı ile onlarla hareket eden 27 şüpheli, 7 ilde eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 08:09 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:35
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        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
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        Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalarda, anne ve kızının, sahip oldukları ilahi güçler sayesinde yaptıkları büyü ile ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunu bulunanlara şifa dağıttıkları, özel hayatlarındaki sorunları çözdüklerini, melekler ve cinler sayesinde her şeyi bildiklerini, gelecekteki yaşamları hakkında bilgiler verdiklerini iddia edip dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

        300 MİLYON TL'LİK KAZANÇ SAĞLADI

        DHA'daki habere göre şüphelilerin büyü yapmak için ‘gerekli masraflar’ adı altında müştekilerden para talep ettikleri ve aracılık yapan şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, beyanlar ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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        ÇETENİN BAŞI ANNE İLE KIZI

        Anne ve kızın aracılar vasıtasıyla çevreden edindikleri bilgileri güven kazanmak amacıyla mağdurlara karşı kullandıkları, mağdurlardan birini Almanya’dan Batman’a çağırarak evlerinde misafir ettikleri, üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişörtü 4 gün boyunca giymesini sağlayarak böylece kötülüklerden kurtulacağı vaadinde bulundukları da belirlendi.

        29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, anne ve kızı ile onlarla beraber hareket eden 27 şüpheli için, ‘Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan Batman, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Mardin ve Adıyaman’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defterler, kitaplar ele geçirildi.

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        15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne ve kızının da aralarında olduğu 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        14 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        11 şüpheli savcılık tarafından, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        #Batman
        #Son dakika haberler
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