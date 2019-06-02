İlçede tatilciler için hazırlıklar tamam

Geçtiğimiz bayram tatillerinde yüzbinlerce kişiye ev sahipliği yapan Çeşme'de, yer kalmadığı için binlerce kişi sahil ve parklarda yatmıştı. Bu bayramda yine tatilcilerin akınına uğraması beklenen Çeşme'de, belediye başkanından sivil toplum temsilcilerine, işletmeciden esnafa kadar herkes talebe hazır olduklarını dile getirdi.

ILICA PLAJI'NDA 80'LERE DÖNÜŞ

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yüzbinleri değil, milyonları Çeşme'ye beklediklerini vurgulayarak, "Çeşme yeryüzü, cenneti. Bu sene bir sloganımız var. O da 'Ilıca Plajı, 80'lerdeki gibi'. Bu yazdan itibaren Ilıca Plajı'nı, belediye işletiyor. Şezlong ve şemsiyeleri kaldırdık, tuvaletler tamam. Şezlong anarşisine son verdik. 'Havlunu da al, gel' diyoruz. Bu yaz Ilıca'daki bu modeli seneye tüm plajlarımızda uygulayacağız" dedi.

"ÇEŞME KUCAĞINI AÇTI"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Geçen yıl bayram tatilinde aşırı yoğunluk nedeniyle "Artık gelmeyin" dediklerini hatırlatarak, İnsanlar parklarda ve sahillerde yatıyorlardı. Mağduriyetin önüne geçmek için böyle bir şey dedik ama şimdi Çeşme kucağını açtı, herkesi bekliyor. Yalnızca bayramda değil, 12 ay gelin diye" konuştu.

Çeşme'de otelciler kadar esnaf ve işletmeciler de sezon hazırlıklarını tamamladı. Restoran sahibi Selim Akbaykal, "Hazırız, şimdiden rezervasyonlar dolmaya başladı derken, dünya şampiyonu milli sörfçü Bora Kozanoğlu ise, Tatile gelenler hem eğlensin hem de sörf öğrensin. Bu spor için dünyada daha iyi bir yer yok dedi. Alaçatı'da bir bar- kafeteryanın işletme müdürü olan Volkan Güler ise 24 saat çalışmak için hazırlıklar tamam" diye konuştu.