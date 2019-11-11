Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Aslı Çerkes tavuğu olan ama halk arasında Çerkez tavuğu olarak dillendirilmiştir. Aslında cevizin uzun süre tunç havanla dövülmesiyle yapılmıştır. Meze olarak yenen bu meşhur Çerkez Tavuğu tarifi sizlere en kolay şeklide yapmaya çalışalım.

Çerkez Tavuğu Malzemeler:

1 adet bütün tavuk

1 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı limon suyu

1/2 tatlı kaşığı tane karabiber

5 su bardağı su

Cevizli harcı için:

300 gram ceviz

3 diş sarımsak

4 dilim bayat ekmek içi

1,5 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı toz kişniş

Üzeri için (dilerseniz):

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Çerkez Tavuğu Yapılışı: