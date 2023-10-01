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        Haberler Magazin Ceren Moray tek başına alışverişte - Magazin haberleri

        Ceren Moray tek başına alışverişte

        Çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıyan Ceren Moray, kendisini görüntüleyen muhabirlere poz vermeyi ihmal etmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 09:52 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:52
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ceren Moray, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

        Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de tek başına mağazaları gezen ünlü oyuncu, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

        Moray, basın mensuplarına poz verdiği sırada yanına gelen sevenlerini kırmayarak onlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anne-kız alışverişte
        Anne-kız alışverişte
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        #Ceren Moray

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