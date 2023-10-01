Ceren Moray tek başına alışverişte
Çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıyan Ceren Moray, kendisini görüntüleyen muhabirlere poz vermeyi ihmal etmedi
Giriş: 01.10.2023 - 09:52 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:52
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ceren Moray, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de tek başına mağazaları gezen ünlü oyuncu, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.
Moray, basın mensuplarına poz verdiği sırada yanına gelen sevenlerini kırmayarak onlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.