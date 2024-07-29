Ceren karakoç: Siboş'um iyi ki doğdun
Ceren Karakoç, rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun doğum gününü kutladı
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SHOW TV'de yayınlanan izlenme rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nursema'sı Ceren Karakoç, dizide 'Pembe' karakteriyle annesi rolünü canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun doğum gününü kutladı.
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Ceren Karakoç, 48 yaşına giren Sibel Taşçıoğlu ile birlikte olduğu bir fotoğrafı yayımladı.
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Ünlü oyuncu, paylaştığı o fotoğrafın altına; "Siboş'um canım benim, iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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