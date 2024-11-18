Ceren Gündoğdu'dan 'Ben Buradayım'

Ceren Gündoğdu, 2025'te yayınlayacağı ikinci stüdyo albümünün yeni şarkısı 'Ben Burdayım'ı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği Ceren Gündoğdu’ya ait olan şarkının mix ve prodüksiyonu Adi Rotem, mastering’i ise Aran Levi tarafından yapıldı. Şarkının müzik videosunun yönetmenliğini ise Onur Cabi üstlendi.

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Ceren Gündoğdu, bir yılı aşkın süredir söz yazarı, besteci, eş prodüktör ve yapımcı olarak üzerinde çalıştığı ikinci albümünü tamamlarken, 'Ben Burdayım' adlı şarkısını albümün ön fragmanı olarak tanımlıyor. Gündoğdu, müzik üretimindeki temel inancına dair görüşlerini "İki kişinin birbiri için orada olabilmesi, daha az yalnız hissetme ve daha az yalnız hissettirme kudretine sahip en hakiki ilaç" sözleriyle ifade etti.