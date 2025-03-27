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        Haberler Müzik Cenk Yüksel'in yeni şarkısı 'İlahi Adalet' yayında

        Cenk Yüksel'in yeni şarkısı 'İlahi Adalet' yayında

        Cenk Yüksel, yeni single'ı 'İlahi Adalet' ile dinleyicileri sorgulamaya ve düşünmeye davet ediyor. Dijital platformlarda yayınlanan ve müziğin gücüyle topluma ayna tutan bu eser, hem eğlendirecek hem de düşündürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 23:05 Güncelleme: 27.03.2025 - 23:05
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        'İlahi Adalet' yayında
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        Cenk Yüksel, yeni single'ı 'İlahi Adalet' ile dinleyicileri düşündürmeye ve sorgulamaya davet ediyor. Dijital platformlardaki yerini alan ve müziğin gücüyle topluma ayna tutan bu eser, dinleyicileri hem eğlendirecek hem de düşündürecek.

        Şarkının Lansmanı Cenk Yüksel'in ilk kez sahneye koyduğu ve 5 Nisan 2025 Cumartesi Altunizade Kültür Merkezi'nde sahnelenecek müzikli stand up Show’u Deli Güllabicisi’nde gerçekleşecek. Aynı gün seyircilerle beraber şarkıya bir klip de çekilecek.

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        Günümüz toplumunun sosyal medya, teknoloji ve insan ilişkileri ekseninde yaşadığı değişimi hiciv dolu sözlerle ele alan şarkı, güçlü melodisi ve etkileyici sözleriyle dikkat çekiyor.

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        #Cenk Yüksel
        #İlahi adalet

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