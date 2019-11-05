Milli golcümüz maçtan sonra da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Kazanırsın, kaybedersin ama böyle bir şey

olunca hiçbir şeyin önemi yok. Keşke gol atmasaydım, keşke maçı 0-5 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı. Biliyorum daha güçlü döneceksin kardeşim ve bu yolda biz senin daima yanında olacağız.”