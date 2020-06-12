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20 yıllık müzik kariyerine 'Salgın' ismini verdiği yeni çalışmasıyla devam eden Cenk Tevet, bu şarkısını koronavirüse yakalandığında yattığı hastanenin duvarlarına bakarken bestelediğini ifade etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele eden ve bir süre hastanede yatan Cenk Tevet, 'Salgın' isimli son şarkısını bestelerken hastanede çok duygu yüklü zamanlar geçirdiğini, ölümü çok yakınında hissederken bu melodilerin aklında döndüğünü ve bu şarkıyı yazdığını söyledi.

Megastar'ın kuzeni olan Cenk Tevet, yıllar boyunca Tarkan'ın kuzeni olarak anıldığını ama bunu istemediğini ve hatta bu yüzden kısa bir süre önce soyadını değiştirdiğini sözlerine ekledi.

İlk albümünü 'Cenk Tevetoğlu' olarak çıkardığında başına gelmeyenin kalmadığını ifade eden sanatçı, Megastar Tarkan'ı bu tarz haberlerle uğraştırmak istemediğini de dile getirdi.