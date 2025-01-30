Cenk Eren: Âşık olunca evlenmek zorunda mıyız?
Cenk Eren, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Müzik sektöründeki tekelleşmeye, evlilik hakkındaki görüşlerine ve Levbel C5'in "Havhavhav" şarkısına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Teoman'ın "Bu yaştan ne aşkı?" sözlerini de yorumlayarak; "Onun öyle demesi çok doğru" ifadelerini kullandı
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Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Cenk Eren, Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eren, kombinleriyle ilgili olarak; "Yakışmasına, rahat olmasına ve kimsede olmamasına dikkat ediyorum. Fiyatına bakıyorum, pahalı bir şey almıyorum. Eskiden markalara çok para verdim, gereksizdi" diye konuştu.
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"FİNCANI AĞZINA GÖTÜRÜRKEN BİLE YORULUYOR"
Teoman'ın "Bu yaştan ne aşkı?" sözlerine Cenk Eren; "Teoman, komşum. Çok ahbaplığımız yok. 7 - 8 senede bambaşka biri oldu. Ona bayılıyorum. Hayatta hiçbir şey istemiyor. Kafede görüyorum, fincanı ağzına götürürken bile yoruluyor. Ben de öyleyim. Onun öyle demesi çok doğru. Son yıllarda bu jenerasyonda evlilik gitmiyor. Kavgalar ve boşanmalar oluyor. Aşka inancı kaybetmez ama evlilik başka... 'Aşık olunca evlenmek zorunda mıyız?" ifadelerini kullandı.
Cenk Eren, "İnsanlar bu açıklamalarla evlilikten soğur mu?" sorusuna ise "İnsanlar evlilikten soğuyacaklarsa bizim sanat camiası konuşmasından değil" şeklinde yanıtını verdi.
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"DİNLEMEDEN AHKAM KESMEK BAŞKA BİR ŞEY"
Lvbel C5'in 'Havhavhav' şarkısının popülerliğiyle ilgili de; "Buradan da başka bir yere gideceksek geçmiş olsun. Dinlemedim ama dinlersem sevebilirim. Dinlemeden ahkam kesmek başka bir şey. Senin de 'Deh Deh' diye şarkın var derler" ifadelerini kullandı.
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"ŞARKILARIN SÜRESİ KISALDI"
Son dönemdeki şarkılar hakkında ise "Şarkıların süresi kısaldı. Bir dakikaya düştü. Eskiden müziğe bir giriş olurdu, onlar kalmadı. Şimdi 'şak' diye şarkıya giriyorlar. Bir dakikada şarkıdaki duyguyu anlatamazsın. Yeni ve eski nesil arasında fark çok açıldı. Melike Şahin'den şarkı dinlemeyi seviyorum" yanıtını verdi.
Projelerinden bahseden şarkıcı; "Seneler önce Ferdi Özbeğen şarkılarından oluşan bir albüm yapmıştım. Şimdi Ferdi Özbeğen'in ikinci albümünü yaptım. Nisan ayında çıkacak" şeklinde konuştu.
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"KONSERE BİLE GİTMESİ İMKANSIZ"
Mekândaki ücretlerin pahalı olmasına Cenk Eren; "Asgari ücretle geçinen bizim oraya değil, konsere bile gitmesi imkânsız. Hatta sinemaya bile gitmesi zor. Benim söylediğim mekanlara gelen insanların ekonomik durumu biraz daha iyi" dedi.
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"BU İŞLER DE ÖN KESMEK KOLAY"
Oyunculuktaki tekelleşmenin gündem olmasından sonra şarkıcı, "Müzik sektöründe de tekelleşme var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Müzikte de olmaz mı? Normal, herkes bir şeyler yapmak istiyor. İyi menajerle çalışmak istiyorlar. Bu işlerde ön kesmek kolay değil. Sosyal medyanın olduğu bu zamanda kimse kimsenin önünü kesemez. İnternete bir şarkı koyuyorsun, yarın herkes onu tanıyor"
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