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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Cengiz Ünder’in doğum günü uçakta kutlandı - Fenerbahçe Haberleri

        Cengiz Ünder’in doğum günü uçakta kutlandı

        Fenerbahçe, Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönerken, Cengiz Ünder'in doğum günü uçakta kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 18:24 Güncelleme: 14.07.2024 - 18:24
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        Cengiz Ünder'e uçakta kutlama!
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        Avusturya’nın Graz şehrindeki kampını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul’a döndü. 27 yaşına giren Cengiz Ünder’in doğum günü de uçakta kutlandı.

        Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızda, Cengiz Ünder’in doğum günü uçakta teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından sürpriz yapılarak kutlandı. Tebrikleri kabul eden oyuncumuz, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti" denildi.

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