Milli yıldız Cengiz Ünder'e talipler var... Serie A'da Roma forması giyen Cengiz'e İspanya ve İngiltere'den iki teklif olduğu kaydedildi.

Estadio Deportivo'nun haberine göre; Cengiz'i Roma'ya getiren ve şu anda Sevilla'da görev yapan sportif direktör Monchi, milli yıldızı tekrar yanında görmek istiyor.

Sevilla'nın dışında İngiltere'den Everton'ın da oyuncuya talip olduğu belirtildi.