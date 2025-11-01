Cengiz İmren: 12 şarkım hazır

Daha önceki kliplerinde de Almanya’yı tercih eden Cengiz İmren; "Almanya’da çektiğim klipler bana uğurlu geliyor. Çok deneyimli bir yönetmen olan Hayrettin Güneş ile yine harika bir klibi sevenlerimizin beğenisine sunmak için kolları sıvadık. Her bir çalışmam benim çocuğum gibi, en iyisi olması için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 'Ağa mısın, paşa mısın?' da tam bir Cengiz İmren şarkısı oldu. Daha çıkmadan merakla bekleyenlerin olduğunu da biliyorum. Bu çalışmamda dâhil 12 şarkım hazır. Yine bir Cengiz İmren resitali sunmaya hazırlanıyorum" dedi.

