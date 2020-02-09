Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler

09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mustafa Cengiz'in sözleri şöyle:
"Ben genelde maç sonu beyanat vermiyorum biliyorsunuz. Olaylar artık o hale geldi ki artık konuşma yapmam gerektiğini düşündüm. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa...Bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz...Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim. Ben kötülük dilemem, gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Siz hem gülüyorsunuz ama tabiri caizse ağlıyorsunuz her gün çıkıp."
"HAKEMLER MELEK Mİ OLDU?"
Geçen yıl sanırım kasım ayıydı, biz Rusya'daydık, 17 kulüp adına sadece 8 takımın olduğu bir bildiri yayınlandı. 17 kulüp adına, sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bunu imzalayan başrollerden birinin hakemlerden şikayet etmesini anlamıyorum. Hakemler de insandır, hata yapabilir derken, hakemler melek mi oldu?
"TFF, HEPİMİZİN FEDERASYONU"
"Biz ileriye olumlu mesajlar vermeliyiz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa... Bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz... Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim. Biz derbide de yenebiliriz, yenilebiliriz. 6-0 yenildik, Beşiktaş şampiyon olmuş olabilir, ben yanılmış olabilirim. TFF, hepimizin federasyonu. Onu bitirerek bir yere varamayız."
"DERBİYİ KAZANMAYA GİDİYORUZ"
"Derbiyi kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Yine kaybedebiliriz ama ben oraya kazanmaya gidiyorum. Samimi söylüyorum. Biz orada yenebiliriz, 6-0 yenildik, onu da TV programı yaptılar. Orada Beşiktaş şampiyon olmuş, olabilir."
LİMİT ARTIRIMI
"Siz hangi maddeye göre artırım verdiniz bunu sorduk. Hala daha yanıt alamadık. Biz sadece soru soruyoruz."
KAYYUM KONUSU
"Kayyum talebi var. Kayyum'a neden gidersiniz? Mali ve idari açıdan iflas edince Kayyum istersiniz. Ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için Kayyum atanmasını talebini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Bu talep sadece kaosa götürür. Bundan utanıyorum."
BAŞKANLARLA CANLI YAYIN PROGRAMI
"Diğer başkanları da ikna etsinler ben buluşmaya varım. TV'ye çıkmayı çok seviyor bazı başkanlar, neredeyse bazı başkanlar haber bültenlerini sunacak. Muhabirler elinizden ekmek gidebilir dikkatli olun!"
"HAK EDEN GALATASARAY OLSUN"
"Tüm rakiplerimizi alkışlıyorum, küme düşmemeye oynayanlar bile mücadele ediyorlar. Son düdük çalana kadar mücadele edeceğiz hocamızın da söylediği gibi. Hak edenin kazanmasını, hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum."
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