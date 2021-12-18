Genç yaşına rağmen dizi sektöründe pek çok işte seyirci karşısına çıkan Cemre Baysel, Şarkılar Bizi Söyler programının 18 Aralık konuklarından biri oldu. Cemre Baysel'in hayatı ile ilgili merak edilen detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz.
CEMRE BAYSEL KİMDİR?
Oyuncu Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi alan Cemre Baysel'in televizyon ekranlarındaki ilk işi 2014 yılında Yeşil Deniz'de canlandırdığı bir yardımcı roldü.
Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu’nda Aytaç Şaşmaz’ın karşısında başrolde yer aldı.
CEMRE BAYSEL'İN KARDEŞİ KİM?
Cemre Baysel'in Mithat Baysel adında bir kardeşi olduğu biliniyor.
CEMRE BAYSEL SEVGİLİSİ KİM?
Cemre Baysel, bir süredir Baht Oyunu dizisinden rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile birlikte.
CEMRE BAYSEL DİZİLERİ
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