Erzincan'da ilginç bir olay yaşandı. Kentte yaşayan 86 yaşındaki Cemile Dağdal, rahatsızlığı nedeniyle 2019 yılının Temmuz ayında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede ise yaşlı kadının kimliği olmadığı anlaşıldı. Dağdal, yetkililerin girişimiyle 86 yıl sonra nüfus cüzdanı aldı.

AA'nın haberine göre, Erzincan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Sezgin, Dağdal'ın birlikte yaşadığı oğlu Dursun Erzincanlı'nın (46) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderek kimliğini teslim etti.

AİLESİNİ KAYBEDİNCE KİMLİK ÇIKARILAMAMIŞ

Sezgin, burada yaptığı açıklamada, basında yapılan haberlerle Cemile Dağdal'ın durumundan haberdar olduklarını söyledi. Hastaneye giderek gerekli işlemleri başlattıklarını ifade eden Sezgin, "O gün dosyasını tanzim ettik. Birkaç eksiklik vardı. Onu da ikmal ettikten sonra Ankara'ya gönderdik. Genel Müdürlüğümüz hızla işlemleri sonuçlandırarak tescil işlemini gerçekleştirdik. Şu anda da kimliğini teslim etmeye geldik." dedi.

Dursun Erzincanlı da daha önce annesine kimlik çıkarmak için birçok girişimde bulunduklarını ve sonuçsuz kaldığını anlatarak "Küçük yaşlarda annemin ailesi ölmüş, onun için kimlik çıkarılamamış." dedi.

Erzincanlı, artık annesini rahatlıkla hastaneye götürüp tedavi ettirebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.