Ünlü yazar ve düşünür Cemil Meriç, Hatay'da doğup büyüdüğü ve daha sonra müzeye çevrilen 107 senelik evi, meydana gelen depremlere dayanarak ayakta kaldı

HABERTURK.COM / İHA

Önce Kahramanmaraş, ardından da Hatay merkezli depremlerde on binlerce bina yıkıldı. Ünlü yazar ve düşünür Cemil Meriç'in 1916’da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğup büyüdüğü ev Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlere dayandı.

107 yıllık Cemil Meriç'in doğup büyüdüğü tarihi ev, daha sonra sevenleri için Cemil Meriç Müzesi adıyla müzeye dönüştürüldü.

Cemil Meriç'in 107 yıllık evi, havadan görüntülendi.

Cemil Meriç Kimdir?

Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir düşünce adamıdır. Telif ettiği 12 eseri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğu kabul edilir.

Cemil Meriç (1916 - 1987)

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