Karantinayı Bodrum'daki malikanesinde geçiren modacı Cemil İpekçi, seneler sonra satın aldığı ev ile ilgili itirafta bulundu. Osmanlı mimarisine uygun olarak yaptırdığı 4 katlı evini, avlusunda bulunan 250 yıllık dev kaktüs nedeniyle aldığını söyledi.

2. Sayfa programına internet üzerinden konuk olan İpekçi, "Bu kaktüsten Bodrum'da yalnızca 2 tane var, biri bende... Kaktüs için evi 5 dakikada aldım" dedi.

"KAPIM HERKESE AÇIK"

Bahçesiyle özel olarak ilgilendiğini belirten modacı, şu ifadeleri kullandı:

Çiçekleri bir gün açıp ertesi gün soluyor. Bu yüzden aşka benzetiyorum. Sardunyalarım da meşhurdur, hepsini çevre bahçelerden çaldım. 4 aydır mandalina, portakal, limon, nar, erik ağaçları altında oturup üretim yapıyorum. Kapım da herkese açıktır.

"KALİTELİ VE UCUZ YAŞARIM"

İpekçi, "Bodrum’da 1000 TL’ye şezlong, 370 TL’ye döner satılıyor. Siz ne yapıyorsunuz?” sorusuna da "Aylık masrafım o kadar az ki. Kaliteli ve ucuz yaşamayı iyi bilirim" şeklinde cevap verdi.