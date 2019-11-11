"SANIRIM ÇOCUĞU DOĞURMAK İÇİN BURAYA GELDİNİZ"



Cem Yılmaz, gösterisinin başında kendisini izleyenler arasında, "Hamile bir bayan var mı?" diye sorunca bir hayranı kendisini gösterdi. İzleyicisinin 9 aylık hamile olduğunu öğrenen Yılmaz’ın "Sanırım çocuğu burada doğurmak için buraya geldiniz" demesi salondakileri kahkahaya boğdu.