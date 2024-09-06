Cem Yılmaz: Kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz
Cem Yılmaz, kırmızı ve siyah klasik otomobillerin olduğu bir paylaşım yaptı. "Kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz"
Giriş: 06.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:09
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Cem Yılmaz, klasik otomobil tutkusunu sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
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51 yaşındaki ünlü komedyenden, klasik otomobillerle ilgili yeni bir sosyal medya paylaşımı daha geldi.
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Yılmaz, siyah ve kırmızı klasik otomobillerin olduğu bir fotoğraf paylaşıp; "Kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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