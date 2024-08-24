Cem Yılmaz, İzzet Günay'ın doğum gününü kutladı
Cem Yılmaz, Türk sinemasının usta isimlerinden İzzet Günay'ın 90'ıncı yaş gününü kutladı
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Usta sanatçı İzzet Günay, geçtiğimiz günlerde 90 yaşına girdi. Günay'a bir kutlama mesajı da ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.
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Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden usta sanatçının doğum gününe özel bir fotoğrafını paylaşarak, Günay'a olan sevgisini ve takdirini ifade etti.
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Yılmaz; "İzzet Günay ağabeyimin 90'ıncı yaşını kutlar, ellerinden öperim. Ne güzel bir ağabeyimiz, ne güzel bir yaşam." ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar: X, Instagram, DepoPhoto
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