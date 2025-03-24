Cem Yılmaz'a dilenci beddua etti: Allah belanı versin

Cem Yılmaz, Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken objektiflere yansıdı. Diş tedavisi için operasyon geçiren Yılmaz, basın mensuplarına konuşamadığını ifade etti. Ünlü komedyen, otomobiline hızlı adımlarla ilerlerken o sırada tuhaf bir an yaşadı.

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YARDIM TALEBİNE GERİ DÖNÜŞ ALAMAYINCA BEDDUA ETTİ

Snob Magazin'in haberine göre; bir dilenci Cem Yılmaz'ın yanına geldi. "Cem bey, yardım eder misiniz?" diye seslenen yaşlı adam, Yılmaz'dan olumlu dönüş alamayınca bu kez komedyene beddua etti.

Yaşlı adam, Cem Yılmaz'a "Allah, belanı versin" diye bağırdı. Bedduaya tepkisiz kalan Yılmaz, şoförünün kapısının kapatmasının ardından oradan uzaklaştı.