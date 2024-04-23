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        Haberler Magazin Cem Yılmaz 51 oldu: Hiç bu yaşa geleceğim aklıma gelmemişti

        Cem Yılmaz 51 oldu: Hiç bu yaşa geleceğim aklıma gelmemişti

        Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cem Yılmaz, 51'inci yaşına bastı. Ünlü komedyen, doğum günü için özel bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 09:27 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:28
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        Cem Yılmaz 51 oldu
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        23 Nisan 1973 tarihinde doğan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 51 yaşına bastı. Yılmaz, sosyal medya hesabından doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

        "UZUN YAŞAMIMIN SIRRI POZİTİF BAKMAM"

        Cem Yılmaz; "Hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş... Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim… Uzun yaşamamın sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem. Bir de kendimi merkeze koymam… Ve elbette quantum ve çok az zencefil! Ama çok az yok denecek kadar ve elbette evren! Bir de çok genç yaştan itibaren yoga… Hep ama! Devamlı gül ve fotonlar…Teşekkürler hayat, teşekkürler 2024" dedi.

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