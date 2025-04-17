Cem Yiğit Üzümoğlu: İtirazım reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan 2 Nisan'daki ekonomik boykot çağrısıyla ilgili paylaşımlarda bulunan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, 3 Nisan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada; "Yurt dışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?" ifadelerini kullandı.