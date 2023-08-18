Cem Uzan’dan after parti

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Fransa’da yaşamını sürdüren iş insanı Cem Uzan, sosyal medya üzerinden, kuracağı dijital platformda yayınlanacak yarışma programı “arter parti” için çağrı yaptı.

Uzan’ın sosyal medyada bir video ile yaptığı çağrısında “İstediniz yapıyorum. Monaco'da birlikte partileyelim. Masrafların benden. Büyük ödül 100.000 euro” ifadeleri yer aldı.

LÜKS YAŞAM VAADİ

VidiStar isimli bir dijital yayın platformu için hazırlanan Uzan, duyurusunu yaptığı yarışmanın formatına ilişkin bilgi de verdi. Buna göre 5 erkek ve 20 kadın yarışmacı lüks bir villada yaşayacak ve kazanan çift 100 bin euro ödül alacak. Uzan, yayınladığı videoda yarışmacılara lüks bir yaşam da vadetti.

İSTEDİNİZ, YAPIYORUM. 🔥Monaco'da birlikte partileyelim. Masrafların benden.

Büyük ödül 100.000€.



Gel, arter party'e katıl. Başvurular açıldı, şimdi başvur. pic.twitter.com/sp8joKw3A5 — Cem Uzan. (@uzancc) August 18, 2023

Hakkındaki davaların ardından Fransa’ya giden Cem Uzan bir süre gözden uzak bir yaşam sürdükten sonra son cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık girişiminde bulunmuştu. Ancak 100 bin imza ile aday olacakların Yüksek Seçim Kurulu’na bizzat başvurması gerektiği kuralına takılan Uzan’ın adaylığı neticeye ulaşmamıştı. Ancak Uzan, seçim sürecinde katıldığı sosyal medya platformlarındaki yayınlarda ilginç vaatleriyle adından söz ettirmişti.