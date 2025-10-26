Habertürk
        cem Özkaya: Bu algılar son bulmalı

        cem Özkaya: Bu algılar son bulmalı

        SHOW  TV'de ekrana gelen 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın başrol oyuncusu Ecem Özkaya, canlandırdığı 'Rengin' karakteri ve estetik yaptırdığına ilişkin iddialar hakkında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 17:52 Güncelleme: 26.10.2025 - 17:56
        "Bu algılar son bulmalı"
        SHOW TV’de ekrana gelen 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın başarılı oyuncusu Ecem Özkaya, hem diziyle hem de özel hayatıyla ilgili merak edilenleri Pazar Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu ile çıktığı yelken turunda yanıtladı.

        Küçüklükten beri ilgisi olan yelken sporunu bir yelken takımına dahil olacak kadar ileri götüren Ecem Özkaya, takımıyla şampiyonalara katılmak istediğini dile getirdi.

        Yelken turu sırasında soruları yanıtlayan Ecem Özkaya, hakkında bitmek bilmeyen estetik iddialarıyla konuştu. Özkaya; "Hiç estetiğim yok. Bu haberler neden çıkıyor bilmiyorum ama velev ki estetik yaptırdım. Bu konuşmalar nereye varıyor, anlam veremiyorum. Benim estetik yaptırmış olmam veya olmamam ne kadar önemli bir konu. Kadınlara yapılan bu baskıya anlam veremiyorum. Kadın bedeni üzerinden yapılan bu algıların son bulması gerekiyor" dedi.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'da canlandırdığı doktor 'Rengin' karakterinin geçirdiği değişimle ilgili de konuşan Ecem Özkaya, bu konuda şunları söyledi; "Sokakta 'Kötü kadın' tepkileriyle bile karşılaşıyordum. Bana göre 'Rengin' hiçbir zaman ‘kötü kadın' olmadı. Dizide gerçek bir hayatı işliyoruz ve hiç kimse 'Saf kötü’ değil. O yüzden 'Rengin’i anlayabiliyorum."

        İlerleyen bölümlerden 'Rengin' karakterinin yeni bir aşk hikâyesi yaşayıp yaşamayacağı sorusu üzerine Ecem Özkaya; "İzleyelim, görelim" demekle yetindi.

        #Ecem Özkaya
        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın

        Habertürk Anasayfa