Cem Belevi, 3 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz’a doğum gününde evlenme teklif etti. Çıktıkları tekne turunda önce Yılmaz’ın doğum gününü kutlayan Belevi, ardından yüzüğü çıkararak güzel oyuncuyu şaşırttı.

Yılmaz, Belevi'nin evlilik teklifini kabul ederken, o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlandı.