"BİR İKİ DİKENDEN SEBEP BAHÇEYE KÜSÜLMEZ"

Konser sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cem Adrian; "Mahcubiyetle ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez... Ki ben dikeni de severim gülden ötürü... Muhteşemdiniz Van. Her şey için minnettarım" ifadelerini kullandı.