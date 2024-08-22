Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Çeltik üreticisine can suyu oldu | Son dakika haberleri

        Edirne'de devlet desteğiyle açılan kuyular çeltik üreticisine can suyu oldu

        Edirne'de Valilik desteğiyle açılan kuyular, Tunca Nehri'ndeki kuraklık nedeniyle ürünü kuruma noktasına gelen çeltik üreticisine can suyu oldu. Bölgede şu ana kadar 11 kuyu açıldı. Pompaları bağlanarak elektrik tesisatı tamamlanan kuyulardan su alınmaya başlandı. "Bu su kuyuları bizim için, üreticilerimiz için çok önemli. Burada sayın Valime çok teşekkür ediyorum" diyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ancak üreticilerin kuraklık sorunu yaşamaması için Çömlekköy Barajı'nın bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:07 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Edirne'de Tunca Nehri'ndeki kuraklık nedeniyle ürünü kuruma noktasına gelen çeltik üreticisi, Valilik desteğiyle açılan kuyular sayesinde rahat bir nefes aldı.

        • 2

          Kentte etkili olan kuraklık nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi saniyede 3 metreküpe kadar düştü. Debideki düşüş nedeniyle üreticiler nehirden su alamayınca, dönüşümlü sulama sistemine geçildi.

        • 3

          Nehirdeki su, bu sistem için de yeterli olmayınca Valilik tarafından üreticiler için su kuyuları açılmasına karar verildi.

        • 4

          Bölgede şu ana kadar 11 kuyu açıldı. Pompaları bağlanarak elektrik tesisatı tamamlanan kuyulardan su alınmaya başlandı.

        • 5

          Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Tunca Nehri'nde 2020'de yaşanan kuraklığın aynısının bu yıl daha erken yaşandığını söyledi.

        • 6

          Bölgede açılan kuyuların üreticiler için sigorta görevi göreceğini belirten Arabacı, "Tunca kurudu ne yapacağız korkusu yaşamaktansa en azından kuyularımızı devreye sokarız. Maliyetimiz artar mı, tabii ki artar. Elektrik maliyetimiz 2 katına çıkar ama önemli olan bu süreci doğru yönetebilmek ve en az zararla atlatabilmek. O yüzden bu su kuyuları bizim için, üreticilerimiz için çok önemli. Burada sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu talimatı vermesi üreticilerimizin bir nebze rahat nefes almasını sağlamış oldu" dedi.

        • 7

          Arabacı, Tunca Nehri sayesinde yaklaşık 16 bin dekar alanın sulandığını dile getirdi. Ancak üreticilerin kuraklık sorunu yaşamaması için Çömlekköy Barajı'nın bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade eden Arabacı, şunları kaydetti:

          "Çömlekköy, bizim Bulgaristan sınırından sonra suyu ilk depoladığımız alan. Yani bugün aşağıda Çakmak Barajı'mız var. Hamzadere Barajı'mız var ama oradan yukarı su basma şansımız yok. Ama yukarıdaki suyu Çömlekköy Barajı'ndan buraya kadar ulaştırma şansımız var. O yüzden bu baraj çok önem arz ediyor. Şu an barajdaki çalışmalar başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bu baraj yapım sürecini hızlandırmasını talep ediyorum. Zaten buradaki durumu gördüler, incelediler. Gerekli çalışmaları yaparlar ve inşallah üreticilerimizin daha çabuk suyla buluşmasını sağlarlar diye umuyorum."

        • 8

          Avarız köyünden çeltik üreticisi Mesut Çakır da Tunca Nehri'nin debisinin düşmesi sonucu bölgede yetiştirilen çeltik için suyun yetersiz kaldığını belirtti.

        • 9

          Su sorununu çözmek için Vali Yunus Sezer'in talimatıyla çalışmalar yapıldığını anlatan Çakır, "Sayın Valimiz önce suyu paylaştırdı, o da yetersiz kalınca kuyular açıldı. Böyle olunca nehrin alt tarafında kalan üreticilerimiz çeltiklerini rahatlıkla sulayabilmeye başladılar. Üreticilerimiz de rahat bir nefes almış oldu Valimizin sayesinde. İlimizde bir hayli kuraklık var. Ayçiçeğini hasat etmeye başladık bugünlerde. 50 ile 70 kilogram arasında ürün alıyoruz. Edirne'nin kuraklık kapsamındaki iller arasına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

        • 10

          Değirmenyeni köyünden üretici Salim Evren, aşırı sıcak nedeniyle Tunca Nehri'nin kuruma noktasına geldiğini, 400 dekar çeltik ürettiği bölgede 4 kuyu açıldığını belirtti. Emeği geçenlere teşekkür eden Evren, "Sayın Valimiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzün gayretleriyle açılmış olan bu 4 kuyu ile 400 dekar çeltiği kurtaracağız. Allah'ın izniyle 250 ton civarında ürün bekliyoruz. Kuyular olmasa çeltiğimiz ölecekti" dedi.

        • 11

          Aynı köyden Sami Bozkoç, ekim yapıldığında yeterli olan nehirdeki su miktarının bilinçsiz kullanım nedeniyle düştüğünü, bazı üreticilerin bu nedenle rekolte kaybı yaşayabileceğini kaydetti.

        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        Savunma kabusu sürüyor!
        Savunma kabusu sürüyor!
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        ABD uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
        ABD uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Habertürk Anasayfa