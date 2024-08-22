Arabacı, Tunca Nehri sayesinde yaklaşık 16 bin dekar alanın sulandığını dile getirdi. Ancak üreticilerin kuraklık sorunu yaşamaması için Çömlekköy Barajı'nın bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade eden Arabacı, şunları kaydetti:

"Çömlekköy, bizim Bulgaristan sınırından sonra suyu ilk depoladığımız alan. Yani bugün aşağıda Çakmak Barajı'mız var. Hamzadere Barajı'mız var ama oradan yukarı su basma şansımız yok. Ama yukarıdaki suyu Çömlekköy Barajı'ndan buraya kadar ulaştırma şansımız var. O yüzden bu baraj çok önem arz ediyor. Şu an barajdaki çalışmalar başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bu baraj yapım sürecini hızlandırmasını talep ediyorum. Zaten buradaki durumu gördüler, incelediler. Gerekli çalışmaları yaparlar ve inşallah üreticilerimizin daha çabuk suyla buluşmasını sağlarlar diye umuyorum."