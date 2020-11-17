Çellist Poyraz Baltacıgil İş Sanat'ta

Genç çellist Poyraz Baltacıgil, piyanist Barış Büyükyıldırım eşliğinde İş Sanat’ta bir resital vermeye hazırlanıyor. Covid-19 pandemisi tedbirleri gereği İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konser, Johannes Brahms’tan, Charlie Chaplin’e uzanan zengin bir repertuvarla 17 Kasım Salı akşamı 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak. Konser sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.



POYRAZ BALTACIGİL VE BARIŞ BÜYÜKYILDIRIM'IN SESLENDİRECEĞİ ESERLER ŞÖYLE

♫ C. Saint - Saens Kuğu

♫ J. Brahms - Piyano ve Viyolonsel Sonatı No.1

♫ C. Chaplin - Smile

♫ B. Büyükyıldırım - Latino Lover

İŞ SANAT'TA KASIM AYI PROGRAMI

20 Kasım 2020 Cuma saat: 20.30

Coşkun Karademir & Buray

22 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ve Gretel”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

24 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Genedos

Ozan Musluoğlu – kontrbas

Serdar Barçın – saksafon ve flüt

Eylül Ergül - piyano ve vokal

Çağla Karaali - davul ve vokal

25 Kasım 2020 saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “12. Gece”

29 Kasım 2020 saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu