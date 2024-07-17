Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Çelik Yumruklar filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Çelik Yumruklar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Çelik Yumruklar filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Çelik Yumruklar filmi konusu nedir?

        Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi 17 Temmuz akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosu Jeremy Leven , John Gatins , Dan Gilroy tarafından kaleme alınan filmin, yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturmaktadır. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyenler için Çelik Yumruklar filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Çelik Yumruklar filmi konusu nedir sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 18:37 Güncelleme: 17.07.2024 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çelik Yumruklar filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Hugh Jackman, Dakota Goyo ve Evangeline Lilly'nin paylaştığı film 2011 yılında gösterime girmiştir. Peki, "Çelik Yumruklar filmi konusu nedir, Çelik Yumruklar filminin oyuncuları kimler?" İşte Çelik Yumruklar filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Richard Mathenson'un 1956 yılında kaleme aldığı kısa hikâyesi Steel yakın gelecekte insanlar yerine androidlerin dövüştüğü bir zamanı anlatıyordu. Hatta Mathenson bunun için 1974 yılını öngörmüştü.

          1963 yılında dönemin en tutulan serisi The Twiligt Zone'nda (Alacakaranlık Kuşağı) aynı isimle kısa bir bölüm televizyona uyarlandı. Lee Marvin'in başrolünde yer aldığı bölümde, eskiden oldukça iyi bir boksör olan Steel Kelly'in para kazanmak için robot boksör Battling Maxo'yu kullanmasını, ancak parçaları eskidiği için onun yerine kendisinin geçmesini anlatıyordu.

        • 3

          ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Hugh Jackman: Charlie Kenton

          Dakota Goyo: Max Kenton

          Kevin Durand: Ricky

          Evangeline Lilly: Bailey Tallet

          Hope Davis: Debra

          Anthony Mackie: Finn

          Olga Fonda: Farra Lemcova

          James Rebhorn: Uncle Marvin

          Karl Yune: Mashido

          James Rebhorn: Marvin

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        Habertürk Anasayfa