Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Çelik: Özel, “siyasi navigasyon” problemi yaşıyor

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir "siyasi navigasyon" problemi yaşıyor." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 18:38 Güncelleme: 21.08.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çelik: Özel, "siyasi navigasyon" problemi yaşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi:

        Özgür Özel Ak Parti’mize “organize kötülük örgütü” demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri Ak Parti’mize söylemiş.

        Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak Ak Parti’miz için kullanıyor.

        Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı “organize işler” CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen “organize milli irade sabotajları”nın adresi CHP’dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan “organize demokrasi düşmanlığı” CHP siyaseti olarak markalaşmıştır. Bugün de Özgür Özel yönetimi milletin kaynaklarını “organize bir kötülükle” gaspedenlerin savunma merkezi haline gelmiştir.

        REKLAM

        Özgür Özel’in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. “Organize kötülük”lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Habertürk Anasayfa