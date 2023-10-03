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        Haberler Dünya Çekya, Slovakya sınırında yeniden kontrollere başlıyor

        Çekya, Slovakya sınırında yeniden kontrollere başlıyor

        Çekya Başbakanı Fiala, Polonya'nın da desteğiyle düzensiz göçe karşı yarından itibaren Slovakya sınırında yeniden kontrollerin başlayacağını duyurdu. Diğer yandan Polonya hükümeti, sınırları geçmeye çalışan göçmenlerin artması nedeniyle Slovakya sınırına yakın yerlerde dün kontrollere başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:16
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          Çekya, Polonya'nın da desteğiyle düzensiz göçe karşı yarından itibaren Slovakya sınırında yeniden kontrollere başlayacak.

        • 2

          Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kayıt yaptırmamış göçmen sayısındaki ciddi artış nedeniyle Slovakya sınırında kontrollere başlanacağını duyurdu.

        • 3

          İçişleri Bakanı Vit Rakusan, şimdilik kontrollerin rastgele yapılacağını ve ilk etapta 13 Ekim'e kadar süreceğini kaydetti.

        • 4

          Rakusan, söz konusu önlemin Polonya ile alındığını belirterek bu ülkeden emniyet güçlerinin 10 gün boyunca Slovak sınırında düzensiz göçe karşı kendileriyle işbirliği yapacağını ifade etti.

        • 5

          Çekya, daha önce de düzensiz göçe karşı komşu ülke sınırlarında kontroller yapmış, Eylül 2022-Şubat 2023 arasındaki kontroller sayesinde düzensiz göçmen sayısında düşüş kaydedilmesi üzerine uygulama sonlandırılmıştı.

        • 6

          POLONYA KONTROLLERE BAŞLADI

          Diğer yandan Polonya hükümeti, sınırları geçmeye çalışan göçmenlerin artması nedeniyle Slovakya sınırına yakın yerlerde dün kontrollere başladı.

        • 7

          Polonya ile Slovakya'nın Avrupa Birliği ve Schengen bölgesine katılmasıyla 2004 yılında kapatılan sınır noktalarına yakın bölgelerden olan Chyznede Polonya sınır devriyesi ekipleri kontrollere başladı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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