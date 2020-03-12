Çekirge istilası, corona virüsünün ardından Türkiye'nin korkulu rüyası oldu. Afrika'da başlayan çekirge istilasının Türkiye sınır komşuları olan İran ve Irak’ta da ortaya çıktığı iddia ediliyor.

ÇEKİRGE İSTİLASI NEDİR?

Şubat ayında, Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan’da çıkmış, Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapılarak, Çekirgelerin genellikle zararsız oldukları, ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, düzenli ilaçlamaların yapılacağı da bildirildi.

ÇEKİRGE İSTİLASI NEREDE?

Çekirge istilasının yaşandığı bölgeler de Afrika'nın doğusu; Somali ve Kenya, Arap yarımadasının doğusu ve İran'ın güneyi yani Körfez olarak bilinen yerler olarak gösteriliyor.

Yayınlanan görüntülerin İran ve Irak’tan geldiği iddia edilse de bu konuda yapılan bir açıklama yok.